Учеными раскрыт секрет «башен черепов», которые строились ацтеками

Черепа для башен черепов. Ученые, наконец, разгадали коварную тайну ацтекских «башен черепов» и доказали, что существование одной из самых жестоких традиций в истории человечества вовсе не вымысел и не «солдатские байки» испанских конкистадоров.
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