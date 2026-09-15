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Задолженность компаний стран СНГ перед российским бизнесом достигла 967 миллиардов рублей

Задолженность компаний стран СНГ перед российским бизнесом достигла 967 миллиардов рублей

Совокупная задолженность контрагентов из стран СНГ перед российскими компаниями по итогам июня 2026 года достигла рекордной отметки в 967 миллиардов рублей.

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