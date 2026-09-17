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Аргументы недели

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В Германии просят проверить предлагающих выгонять русских

В Германии просят проверить предлагающих выгонять русских

Сопредседательница берлинского отделения партии BSW («Союз за социальную справедливость и экономический разум») Йозефин Тирет направила в прокуратуру Германии заявление с просьбой проверить высказывания евродепутата от Свободной демократической партии Германии (FDP) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

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