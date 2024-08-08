Эксперт Славнов предложил ввести водительские права для самокатчиков

Для контроля за электросамокатчиками эффективнее ввести обязательное получение водительского удостоверения определенной категории и систему страхования по типу ОСАГО, так как в основном самокатами пользуются подростки.
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