НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Хавронина о дуэте с Нарижным: «Когда катаюсь, не думаю о том, что это мой парень. Но что-то легче делать, больше раскрепощения, отсутствует неловкость»

Фигуристы образовали танцевальный дуэт в начале 2023 года. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, а Нарижный – с Елизаветой Шанаевой и Аннабель Морозов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх