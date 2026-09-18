В Иркутской области ввели комендантский час из-за медведей

В Байкальске Иркутской области ввели комендантский час из-за участившихся выходов медведей к людям. Как сообщает РБК со ссылкой на городскую администрацию, после семи вечера жителям запрещено находиться на улицах, в парках и лесных массивах.
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