Как вирусы убивают телефон

Смартфоны могут быть подвержены заражению вредоносным программным обеспечением в любой момент. Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков выделил несколько основных признаков, которые указывают на необходимость диагностики устройства.
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