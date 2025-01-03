Плюс два. Разрешения на строительство каких ЖК выдали в Барнауле в конце 2024 года?

Девелоперы, несмотря на непростые времена, готовятся возводить крупные проекты 2024 год был сложным для строительного рынка: росли (и продолжают расти) ипотечные ставки, программа господдержки перестала работать, а лимиты по семейной ипотеке быстро заканчивались.
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