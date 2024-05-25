Семьи погибших в массовом убийстве в школе подали в суд на создателей Call of Duty

Ровно через два года после массового убийства в школе техасского города Увальде семьи погибших подали несколько исков в штатах Калифорния и Техас против гиганта социальных сетей Meta* (*признана в РФ экстремистской и запрещена), компании Activision - производителя популярной видеоигры Call of Duty - и компании Daniel Defense, производителя оружия AR-15, которое подросток-стрелок использовал во время стрельбы .