Захарова прокомментировала блокировку страниц в Х с записью беседы военных ФРГ

Начавшееся блокирование в немецком сегменте соцсети Х (бывш. Twitter) аккаунтов, которые распространяли запись беседы немецких офицеров, обсуждавших удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, является самым настоящим «заметанием следов».
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