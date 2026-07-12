Ученые назвали овощи, которые ведут к снижению риска болезней лёгких

Регулярное включение в рацион темно-зеленых листовых овощей может существенно снизить риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — одного из наиболее распространенных заболеваний дыхательной системы .
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