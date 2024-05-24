В Ивановской области перед началом летних каникул сотрудники Госавтоинспекции посещают подшефные школы

В преддверии летних каникул и в рамках социальной кампании «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции посетили учащихся средних школ №№ 7, 14, 35, 39, 56, 68 и Новой школы, напомнив, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте.