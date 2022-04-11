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Завершается проходка тоннеля пешеходного перехода на станции «Авиамоторная» БКЛ

Завершается проходка тоннеля пешеходного перехода на станции «Авиамоторная» БКЛ

На станции «Авиамоторная» БКЛ метро завершается проходка тоннеля пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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