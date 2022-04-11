Завершается проходка тоннеля пешеходного перехода на станции «Авиамоторная» БКЛ

На станции «Авиамоторная» БКЛ метро завершается проходка тоннеля пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.