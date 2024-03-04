Чемезов рассказал, почему «Армату» не используют в зоне СВО

Использовать в зоне СВО новейший российский танк Т-14 «Армата», который по своим характеристикам намного превосходит существующие танки, было бы слишком дорого, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90.
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