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Чемезов рассказал, почему «Армату» не используют в зоне СВО

Чемезов рассказал, почему «Армату» не используют в зоне СВО

Использовать в зоне СВО новейший российский танк Т-14 «Армата», который по своим характеристикам намного превосходит существующие танки, было бы слишком дорого, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90.

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