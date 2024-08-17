Музыканты из Волоколамска выступили для пациентов больницы в Осташеве

Сотрудники Волоколамской детской школы искусств выступили для пациентов больницы в селе Осташеве. Преподаватель по классу гитары Евгений Сачков и методист школы Марина Сачкова порадовали отделение сестринского ухода.
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