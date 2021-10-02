Зарплаты мигрантов в 2 раза выше, чем у россиян

Алексей МашкаринЗарплаты мигрантов в 2 раза выше, чем у россиян Зарплата мигрантов в России выросла на 50% по сравнению с прошлым годом. При этом у россиян она выросла всего лишь на 6,8%.Вернуться к статье125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЗиборовНаписана правда. Только у русских в России зарплата меньше в 3-4 раза.Александр Зиборов"Не ограбил, а пошутил". Мигранты избивают русских стариков, на допросах смеются… - https://yandex.ru/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=brand_search_ru&utm_term=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&gclid=EAIaIQobChMIxpLEz_rl4wIVx-eaCh2P4gQREAAYASAAEgJ-K_D_BwE&campaignid=1679778663&adgroupid=67105103722&creative=326325451625&keyword=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#videoАлександр ЗиборовМассовая ночная драка со стрельбой на автозаправке в крымской Евпатории на улице Чапаева. Задержаны 58 человек. Инцидент начался с того, что трое уроженцев Чечни пинали неработающий кофейный аппарат, охранник сделал им замечания и был серьёзно избит — ему выбили глаз. На защиту мужчины встали местные жители, крымские татары… - https://www.gazeta.ru/social/2021/09/22/14010284.shtml?updatedЛюдмила СойтуОграничить въезд мигрантов в Россию. Приезжая в нашу страну они начинают устанавливать свои порядки, растёт преступность. Рабочие места для россиян, а не для иностранцев! Юрий Михайлович (пенсионер)Vladimir ComlevВ ряд ли когда - нибудь Россияне будут получать 80 - 100 р . пока есть кем заменить ! ?IgorОни работают по 12 часов.Выходной-воскресенье.Николай НиколаевичНет. У меня под окном стройка,строят дом местному. Начало в 8,перерыв с 12 до 14. В 18 шабаш. Шли дожди-перерыв. Ветер перерыв. Вы просто не наблюдали их режим и поёте с чужих слов.IgorНе смешите.Метров за 200 от дома строят целый жилой комплекс.Да и за городом,по соседству с дачей,частный жилой сектор.Часть живёт прямо в строящихся домах или подсобках,часть приезжает на электричках. Так что не рассказывайте сказок.Николай НиколаевичВы их всех знаете в лицо? Нет?Вот в этом и дело!IgorВ лицо-то зачем знать? Или возразить нечего? Ну знаю в лицо некоторых.При встрече обязательно здороваются.Они ещё и мелкую работу делают дачникам.ГМГеоргий МихалевЧто тут сравнивать, гастарбайтеры пашут по 12-14 часов в сутки, иногда без выходных. Вот и зарабатывают. А русские все ждут когда им МРОТ повысят. Ну и кто будет платить за ожидание.МММихаил МедведевВывоз валюты - вывоз природных ресурсов Страны. Мигранты будут приезжать за валютой до тех пор, пока у России не иссякнут природные ресурсы. Семь миллионов мигрантов - численность населения небольшого государства.Комментировать
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