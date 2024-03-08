Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Небратья получили чёрную метку. Уже ясно, что проект "страна У" закрыт

Небратья получили чёрную метку. Уже ясно, что проект "страна У" закрыт

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ У наших соседей почти траур. США, похоже, приступили к сворачиванию этого проекта.

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