В Банке России оценили идею заморозки вкладов

Заморозка счетов вкладчиков стала бы грубейшим нарушением прав граждан и компаний, подрывающим основы банковской системы и финансовую стабильность страны, в любой рыночной экономике подобный шаг немыслим.
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