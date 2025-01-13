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В Банке России оценили идею заморозки вкладов

В Банке России оценили идею заморозки вкладов

Заморозка счетов вкладчиков стала бы грубейшим нарушением прав граждан и компаний, подрывающим основы банковской системы и финансовую стабильность страны, в любой рыночной экономике подобный шаг немыслим.

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