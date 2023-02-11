Освобождавший Донбасс ветеран ВОВ переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС

Александр Медков, 97-летний ветеран Отечественной войны, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что внимательно следит за событиями на Украине и очень обеспокоен безопасностью Энергодара и ЗАЭС, а также Донецка, где живет его сын.
Популярные статьи
- ВС России применили новую тактику ударов по объектам Украины: обман украинских ПВО и катера-камикадзе
- Под Артёмовском ликвидирован обладатель черного пояса по карате, боевик “Азова”* Тарас Стахов
- «Словно грибы “вырастают”»: военкор Руденко рассказал, почему необученных бойцов ВСУ российские военные называют “грибы” или “однодневки”
Свежие комментарии