Освобождавший Донбасс ветеран ВОВ переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС

Александр Медков, 97-летний ветеран Отечественной войны, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что внимательно следит за событиями на Украине и очень обеспокоен безопасностью Энергодара и ЗАЭС, а также Донецка, где живет его сын.