Педагогов из Архангельской области отметили государственными наградами

Итоги Года педагога и наставника в Северо-Западном федеральном округе были подведены на концерте «Посвящение учителям»Итоги Года педагога и наставника в Северо-Западном федеральном округе были подведены на концерте «Посвящение учителям»Он прошёл в театрально-концертном зале «Карнавал» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных и стал торжественным финалом в череде мероприятий, призванных отметить особую роль учителя в современной России.
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