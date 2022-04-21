«Ведомости»: зарубежное кино останется в России через принудительную лицензию

Фильмы, сериалы, музыка и другие объекты интеллектуальной собственности компаний из «недружественных стран», заявивших о приостановке деятельности в России, будут сохранены в стране, согласно готовящемуся законопроекту, через специальный механизм.
Фильмы, сериалы, музыка и другие объекты интеллектуальной собственности компаний из «недружественных стран», заявивших о приостановке деятельности в России, будут сохранены в стране, согласно готовящемуся законопроекту, через специальный механизм.
Свежие комментарии