«Прибежит в первых рядах»: Александр Новиков заявил, что Чулпан Хаматова возвращается в Россию

Многие российские артисты перебрались в другие страны после 24 февраля 2022 года. Сейчас большинство звезд, которые продолжили высказывать свое мнение из-за границы, получили статус иностранных агентов, хотя раньше были уважаемыми людьми в России.
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