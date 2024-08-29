⚡️ Аксёнов: К сожалению, сегодня украинский народ стал разменной монетой «Идёт война не с украинским государством, и не с украинским народом точно, там без вариантов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ Аксёнов: К сожалению, сегодня украинский народ стал разменной монетой «Идёт война не с украинским государством, и не с украинским народом точно, там без вариантов.