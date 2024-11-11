Проект Пальма Джебель-Али переходит к следующему этапу

Компания Nakheel, входящая в состав инновационного подразделения по недвижимости Dubai Holding Real Estate корпорации Dubai Holding, добилась в 2024 году значительного прогресса в работе над девелоперским проектом «Пальма Джебель-Али».
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