Происшествия

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Сотрудники Госавтоинспекции Якутии провели профилактическую акцию «Нет нетрезвому вождению»

Сотрудники Госавтоинспекции Якутии провели профилактическую акцию «Нет нетрезвому вождению»

К сожалению, праздничные дни сопровождаются распитием спиртных напитков, в связи с чем увеличивается количество не только дорожно- транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, но и выявление полицейскими на дорогах любителей пьяной езды.

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