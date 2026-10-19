Около двух миллионов пенсионеров в России страдают деменцией. Об этом на Всероссийском экспертном форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни» сообщил главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Максим Кабанов, чьи слова привел ТАСС .