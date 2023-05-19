Военное обозрение

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Бесплатная утилизация: французские колесные танки AMX-10RC для Украины

Бесплатная утилизация: французские колесные танки AMX-10RC для Украины

AMX-10RC французской армии на учениях В конце прошлого года иностранные покровители киевского режима перешли к обсуждению возможной поставки танков и другой бронетехники натовского образца.

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