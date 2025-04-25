Сегодня в Новоаннинском районе пройдет прощание с 41-летним контрактником Александром Пустоваловым, героически погибшим во время специальной военной операции.
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Сегодня в Новоаннинском районе пройдет прощание с 41-летним контрактником Александром Пустоваловым, героически погибшим во время специальной военной операции.