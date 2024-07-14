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Дэвис пробил как Месси, «парашютиком» по центру, и попал в перекладину в серии пенальти с Уругваем. Его удар лишил Канаду 3-го места на Кубке Америки

Дэвис пробил как Месси, «парашютиком» по центру, и попал в перекладину в серии пенальти с Уругваем. Его удар лишил Канаду 3-го места на Кубке Америки

Канада проиграла Уругваю (2:2, 3:4 по пенальти) в матче за третье место на Кубке Америки. Защитник сборной Канады и «Баварии» бил последним.

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