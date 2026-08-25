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Уил о лучшем спортсмене всех времен: «Брэди 7 раз побеждал в Супербоуле – вот и ответ. С ним никто рядом не стоит»

Канадский форвард московского « Динамо »  Джордан Уил назвал Тома Брэди лучшим спортсменом всех времен.

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