Медсестра начала снимать порноролики в больнице

В Великобритании медсестра может потерять работу из-за съемки порнороликов. Об этом пишет The Sun. Служебное расследование в отношении 24-летней жительницы Лондона Сары Уиттал было начато после того, как администрация больницы узнала, что она снимала порноконтент во время дежурств.