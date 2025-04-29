Медсестра начала снимать порноролики в больнице

В Великобритании медсестра может потерять работу из-за съемки порнороликов. Об этом пишет The Sun. Служебное расследование в отношении 24-летней жительницы Лондона Сары Уиттал было начато после того, как администрация больницы узнала, что она снимала порноконтент во время дежурств.
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