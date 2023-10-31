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Борис Надеждин сообщил о выдвижении своей кандидатуры в президенты России

Борис Надеждин сообщил о выдвижении своей кандидатуры в президенты России

Борис Надеждин, политик, бывший депутат Государственной думы РФ от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов городского округа Долгопрудный (Московская область) договорился о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива».

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Комментарии
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ИР
Ирина Рукина
Самовлюбленный наследник Гайдара и Чубайса. Апломб, не соответствующий внутреннему содержанию. Хочет заработать на процессе.
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1 д.
Зоя Копань
А на фото отретушили такой молодой!
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1 д.
Людмила Кода
Что за хрен с горы ? Чем знаменит?
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1 д.

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