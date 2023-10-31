Борис Надеждин сообщил о выдвижении своей кандидатуры в президенты России

Борис Надеждин, политик, бывший депутат Государственной думы РФ от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов городского округа Долгопрудный (Московская область) договорился о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива».
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