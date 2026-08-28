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ИА Регнум

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Главком британских ВМС признал мощь российского подводного флота

Главком британских ВМС признал мощь российского подводного флота

Российский подводный флот очень мощный и боеспособный. Об этом 27 августа заявил главком Военно-морских сил (ВМС) Великобритании, старший офицер Королевской морской пехоты Гвин Дженкинс.

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