Марк Уильямс продолжает борьбу, сравнявшись с Трампом в счете после второй сессии

Трехкратный Чемпион мира Марк Уильямс атаковал Трампа и завершил напряженную вторую сессию вничью 8-8, сообщает WST Марк Уильямс совершил отличный камбек (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции турнира Марк Уильямс оказал достойное сопротивление Джадду Трампу, сведя к ничьей их сессию полуфинального матча на Чемпионате мира после того, как уступал со счетом 3-7.