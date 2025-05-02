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Снукерист.ру

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Марк Уильямс продолжает борьбу, сравнявшись с Трампом в счете после второй сессии

Марк Уильямс продолжает борьбу, сравнявшись с Трампом в счете после второй сессии

Трехкратный Чемпион мира Марк Уильямс атаковал Трампа и завершил напряженную вторую сессию вничью 8-8, сообщает WST Марк Уильямс совершил отличный камбек (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции турнира Марк Уильямс оказал достойное сопротивление Джадду Трампу, сведя к ничьей их сессию полуфинального матча на Чемпионате мира после того, как уступал со счетом 3-7.

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