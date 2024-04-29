Страна и люди
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Страна и люди

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Известный украинский историк умер под домашним арестом

Известный украинский историк умер под домашним арестом

Оказывается,    вчера    в  Киеве  на  87  году  жизни   умер  известный     украинский    историк  и  археолог,  специалист  по  Древней  Руси  профессор  П.

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