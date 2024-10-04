Telegram готовит конкурента YouTube: Приз за лучший видеоплеер – $50,000

Telegram объявил конкурс на создание видеоплеера для iOS, призовой фонд – $50,000. Победители получат шанс на сотрудничество.
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