У «Ювентуса» 8 ничьих и 4 победы с конца октября. Команда Мотты проиграла лишь 1 из 23 матчей сезона

Команда Тиаго Мотты сегодня разгромила «Кальяри» (4:0) в Кубке Италии. 14 декабря она разделила очки с «Венецией» (2:2) в Серии А, а 11-го обыграла «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов.