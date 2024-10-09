Совет Федерации одобрил закон о лишении прав за сокрытие госномера на машине частично или полностью. Документ усложняет жизнь тем, кто бумажкой открывает номер автомобиля на платных парковка.
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Совет Федерации одобрил закон о лишении прав за сокрытие госномера на машине частично или полностью. Документ усложняет жизнь тем, кто бумажкой открывает номер автомобиля на платных парковка.