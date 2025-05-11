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«Ак Барс» из топ-клуба превратился в середнячка. Перестройка не удалась – уход Радулова и Шипачева сильно повлиял». Экс-директор «Трактора» Баландин о казанцах

«Ак Барс» из топ-клуба превратился в середнячка. Перестройка не удалась – уход Радулова и Шипачева сильно повлиял». Экс-директор «Трактора» Баландин о казанцах

Казанский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина, проиграв серию второго раунда московскому «Динамо» (2-4).

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