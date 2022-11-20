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Задоров против «Флориды»: 1+1, 3 броска, 4 хита за 26:34 – лучшее время среди игроков «Калгари»

Защитник «Калгари» Никита Задоров набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4 Б). Теперь на счету россиянина 6 (4+2) баллов в сезоне, всего он провел 17 игр.

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