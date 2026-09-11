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Царьград

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Учёные предсказали исчезновение 200 тысяч ледников к 2100 году

Учёные предсказали исчезновение 200 тысяч ледников к 2100 году

Учёные спрогнозировали потерю до 91% ледников Земли к 2100 году из-за глобального потепления. Интернациональная исследовательская группа показала, как изменение температуры на 1,5-4 °C повлияет на ледники.

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