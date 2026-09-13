Турецкий министр обсудит в Сирии израильскую агрессию и курдов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Сирию 13-14 сентября. Он обсудит интеграцию курдских формирований, израильскую агрессию и укрепление двустороннего сотрудничества в областях экономики и инфраструктуры.
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