«У него 16 ракет Судного дня»: НАТО обеспокоено появлением у Путина нового вооружения

Новый атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» проекта «Борей-А» готовится к испытаниям баллистических ракет «Булава», что, по оценкам западных экспертов, значительно усилит потенциал ядерного вооружения России и ее позиции в Арктическом регионе.