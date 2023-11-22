Дом, автопарк, элитная квартира: Яна Рудковская перечислила, на что уже заработал ее сын

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Старший ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко стал известен вскоре после своего рождения. Еще до того, как он научился хорошо стоять на ногах, его мама-продюсер начала продвигать его личную страницу в социальных сетях.

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