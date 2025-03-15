Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в тупике на фоне ситуации с группировкой ВСУ, которая попала в окружение в Курской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.