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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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АКМ не попал в плей-офф ВХЛ – после выхода в финал в прошлом сезоне. Тульский клуб собирался вступить в КХЛ

Тульский клуб не сумел пробиться в розыгрыш Кубка Петрова, заняв 17-е место в таблице.  В прошлом году АКМ уступил «Нефтянику» в финале плей-офф.

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