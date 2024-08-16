Huawei готовится представить смартфон со складываемым втрое экраном Генеральн...

Huawei готовится представить смартфон со складываемым втрое экраномГенеральный директор потребительского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu) был замечен с необычным складным смартфоном с тремя экранами на двух шарнирах.
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