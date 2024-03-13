Делегация из Белоруссии посетит Архангельск в конце марта: с какой целью

Делегация из Республики Беларусь посетит Архангельскую область в конце марта текущего года.В конце марта 2024 года (на данный момент более точной даты не называется) делегация из Республики Беларусь посетит Архангельскую область с официальным визитом.
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