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Делегация из Белоруссии посетит Архангельск в конце марта: с какой целью

Делегация из Белоруссии посетит Архангельск в конце марта: с какой целью

Делегация из Республики Беларусь посетит Архангельскую область в конце марта текущего года.В конце марта 2024 года (на данный момент более точной даты не называется) делегация из Республики Беларусь посетит Архангельскую область с официальным визитом.

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