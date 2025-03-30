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Хуситы заявили о трех атаках на авианосец USS Harry Truman за сутки

Хуситы заявили о трех атаках на авианосец USS Harry Truman за сутки

Хуситы вновь заявляют о свежих атаках на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море и ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, что привлекает внимание к нестабильной ситуации в регионе за последние 24 часа.

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