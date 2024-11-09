В Херсонской области разрушили мемориал украинскому националисту

Надгробие на могиле украинского националиста Виталия Чуприны с позывным «Невменяемый», захороненного на мемориале Великой Отечественной войны в Херсонской области, было разрушено, об этом проинформировал корреспондент РИА Новости.
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